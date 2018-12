Ahora podrás repetir tus escenas favoritas con 'Replay' de Netflix

Agencia

MÉXICO.- Hay algunas escenas que nos impactan tanto que no podemos evitar verlas otra vez. En mi caso, me parece impresionante la escena en Avengers: Infinity War en la cual Thor entra en el campo de batalla con su martillo (y la he reproducido alguna u otra vez). Netflix sabe el poder que tienen las escenas, y como siempre, quiere ofrecerle a sus clientes algo que no sabían que necesitaban.

La empresa de streaming anunció esta semana que está probando una nueva función que permitiría que los usuarios hagan replay de una escena con solo un clic en un botón. La nueva función no requeriría que el usuario retroceda el contenido manualmente, sino que saltaría al principio de la escena automáticamente, indica el portal de noticias Gizmodo en su sitio web.

De acuerdo con el Los Angeles Times, la empresa está probando la función en películas como Mowgli: la leyenda de la selva y Dumplin. Usuarios que han visto la nueva función comentan que aparece un botón en la parte inferior de la pantalla que dice “Enséñame esa escena otra vez”. El botón puede aparece varias veces durante las películas, según los usuarios.

“Estamos probando una función que le daría a los clientes de Netflix la capacidad de hacer replay de sus escenas favoritas y momentos memorables con solo hacer clic en un botón”, afirmó Netflix al Los Angeles Times. “Actualmente solo queremos aprender de ello. Es posible que estrenaremos la función de forma más amplia en el futuro”.

Sin embargo, la función se ha mostrado polémica entre los usuarios de Netflix, que se han quejado en Internet. Aunque algunos han comentado que podría ser una función útil para, por ejemplo, comedias que gastan bromas constantemente. Pero otros usuarios dicen que el botón interrumpe el momento y lo comparan con publicidad.

“[Afectó] mi inmersión en la película”, dijo el usuario catsinapeoplesuit en Reddit. “Hasta ahora ha ocurrido después de dos escenas muy intensas. Me sacó del momento”.

Es importante destacar que Netflix está probando esta nueva función y que realiza varias pruebas de funciones que al final no termina adoptando. También suele ser receptiva a los comentarios de sus clientes. Por ejemplo, en marzo probó la función “logros”, una iniciativa que le daba “premios” virtuales a los niños si veían varios capítulos de una serie. Los padres se enfurecieron, y la empresa decidió eliminar la función.