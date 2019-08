He-Man y los Amos del Universo regresan de la mano de Netflix

Agencia

LOS ÁNGELES, Estados Unidos.- He-Man y los Amos del Universo recibirá una continuación en la forma de una nueva serie "anime" que formará parte de la línea de Netflix Originals.

De acuerdo con IGN, esto se anunció durante la Power-Con 2019. La nueva serie anime llegará a manos de Kevin Smith, quien actuará como el showrunner para este nuevo título llamado simplemente Masters of the Universe: Revelation.

De acuerdo a Netflix, esta nueva serie retomará la historia de la serie animada original de los años 80 para terminar con esas tramas.

La serie será producida por Mattel Television, con Rob David (VicePresidente de Mattel TV y autor de He-Man: the Eternity War) como un productor ejecutivo.

Get ready for Masters of the Universe: Revelation, an animated @netflix show from @ThatKevinSmith that will pick up where the 80s show left off! #MOTU pic.twitter.com/enQyRjGDjs