Netflix: película de acción que triunfa tras su fracaso en cines

En los últimos años, las plataformas de streaming han demostrado ser una segunda oportunidad para producciones que no lograron destacar en sus estrenos en cines o televisión.

Este fenómeno ha permitido que películas que inicialmente fueron consideradas fracasos en taquilla, encuentren un público más amplio y tengan éxito en plataformas como Netflix, Prime Video o Disney+.

Un claro ejemplo de este resurgimiento es la película "Bloodshot", que tras su paso por el cine, ahora ocupa un lugar destacado en el top 10 de Netflix en México.

Vin Diesel is #Bloodshot. 🔴 Based on the best-selling comic book - watch the trailer now. 2.21.20 pic.twitter.com/1TpIHKXD34