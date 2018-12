Aún estás a tiempo de ver estas películas en Netflix

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- El 2019 es la oportunidad para renovarse y Netflix lo sabe, por eso ya dio a conocer sus estrenos para este enero y la lista es para seguirla minuciosamente, pero también la empresa decidió actualizar su contenido y tendrá que sacar algunas producciones.

El primero de enero se lanzará la serie ‘Comediantes del mundo: México’ con participaciones especiales de Franco Escamilla, Hugo ‘El Cojo Feliz’ y Gaby Llanas, así como el estreno de ‘¡A ordenar con Marie Kondo!’ Mientras que el 9 de enero, se podrá ver ‘Godzilla el devorador de planetas’.

Resto de las series de estreno: ‘Cuando los héroes vuelan’ – 10 de enero ‘Titanes’ – 11 de enero ‘American crime history: el asesino de Gianni Versace’ – 17 de enero ‘Grace and Frankie’ – 18 de enero ‘Star Trek’ (temporada 2) – 18 de enero ‘Club de Cuervos’ (temporada 4) – 25 de enero.

Películas de estreno: ‘Orgullo, prejuicio y zombies’ – 1 enero ‘La langosta’ – 1 enero ‘Vida improvisada’ – 1 enero ‘Primera plana’ – 1 enero ‘Lionheart’- 4 enero ‘La última carcajada’- 11 enero ‘El quinteto de la muerte’- 14 enero ‘La verdad oculta’ – 15 enero ‘IO’- 18 enero ‘Girl’ – 18 enero ‘Duelo de titanes’ – 21 enero ‘El quinto poder’- 28 enero.

Mientras que para los niños, se estrenan títulos como ‘Mulan’ 14 de enero, ‘Zootopia’ 15 de enero, ‘High School Musical’ 15 de enero y ‘Trolls’ el 18 de enero.

Pero la mala noticia es que más de cuarenta películas y series quedarán fuera de las plataformas. Le dicen adiós a Netflix el 02 de enero de 2019:

Beethoven´s Christmas Adventure

Blade

Blade II

Bram Stoker´s

Dracula Catwoman

Face/Off

Finding Neverland

Friday Night Lights

How to Lose a Guy in 10 Days

I Am Ali

Interview with the Vampire

Into the Wild

Journey to the Center of the Earth

Kung Fu Panda

Like Water for Chocolate

Love Actually

Madagascar: Escape 2 Africa

Marie Antoinette

Meet the Fockers Meet the Parents

Million Dollar Baby

Monsters vs. Aliens

Mortal Kombat Rent

Sharknado 1, 2,3, 4 y 5

The 6th Day

The Godfather 1, 2 y 3

The Green Mile

The Iron Giant

The Princess Diaries

The Queen of the Damned

The Reaping

The Shining

El 5 de enero de 2019: Pocahontas II: Journey to a New World

El 13 de enero de 2019: It Follows

El 14 de enero de 2019: Armageddon

El 18 de enero de 2019: Rogue One: A Star Wars Story

El 19 de enero de 2019:The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring