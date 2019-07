Stranger Things logra que Netflix elimine escena de fumadores

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- La batalla entre reflejar la realidad y dar un mínimo de buen ejemplo es siempre es el caso de las series de época, sobre todo aquellas que reflejan momentos donde se fumaba todo el día en todas partes.

Sólo hay que recordar el caso de Mad Men, donde se fumaba en la silla de la oficina y hasta en los aviones. ¿Y quién no se libra de inspirar humo todo el día a pesar de ser una producción dirigida al público juvenil? Stranger things. Es por esto que Netflix ha prometido reducir el tabaco en sus series.

De acuerdo con información de La Vanguardia, la plataforma de streaming indicó que “el tabaco es malo y, cuando se retrata de forma positiva en la pantalla, puede influir perjudicialmente a los jóvenes”, han explicado desde la plataforma contenidos después de que un estudio de Truth Initiative haya demostrado que se fuma mucho el pueblo de Hawkins. Otra nueva norma de Netflix será eliminar el tabaco de las series aptas para un público de menos de 13 o 14 años “excepto por razones de exactitud histórica”.

En Netflix también pretenden recortar entre las producciones más adultas. Advierten que “no habrá tabaco o cigarrillos electrónicos a menos que sea esencial para la visión creativa del artista o porque define el personaje”. Está por ver si estos cambios surten efecto, ya que hoy en día casi toda aparición de tabaco es una elección directa de los creadores, pero también pretenden incluir la aparición de tabaco en las informaciones de las series aptas para jóvenes, para que los padres sean conscientes de ello.

Y es que el problema es que el estudio de Truth Iniciative ha detectado un total de 1209 apariciones de tabaco en series en la temporada 2016-2017 (sí, van con retraso) entre las series más populares entre el público de 15 a 24 años. ¿Y dónde estaban la mayoría de estos fumadores? En Netflix con 866 apariciones. De estas, Unbreakable Kimmy Schmidt se llevaba la palma con 292 apariciones, Stranger things iba segunda con 262 y finalmente Orange is the new black con 233.

En comparación, títulos tan crudos como The walking dead o American horror story, que se mueven por el terror y el gore, palidecen con 38 y 88 momentos fumadores. Además, desde este estudio se argumenta que un 37% de los nuevos fumadores jóvenes se deben a la cantidad de impactos que reciben a través de las películas y series de televisión.