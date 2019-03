Netflix le responde a Spielberg tras la polémica

Agencia

MÉXICO.- Un nuevo capítulo se ha escrito en la controvertida situación que están viviendo Netflix y Steven Spielberg, ya que después de mucho tiempo la plataforma de streaming rompió el silencio y le contestó al director.

Tras darse a conocer que a Spielberg le disgusta demasiado que las películas de las plataformas de streaming, como Roma, hayan estado presentes en la ceremonia y que ganen varias estatuillas, ahora ha salido a la luz la respuesta que emitió Netflix al respecto, indica el portal de noticias Unocero en su sitio web.

We love cinema. Here are some things we also love:



-Access for people who can't always afford, or live in towns without, theaters

-Letting everyone, everywhere enjoy releases at the same time

-Giving filmmakers more ways to share art



These things are not mutually exclusive.