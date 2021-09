Netflix revela sus ‘top 10’ de series y películas más vistas en su historia

El pasado lunes, durante la Conferencia de Código de Netflix en Beverly Hills (California, EE.UU.) se reveló por primera vez el 'ranking' de los programas más populares de la plataforma en base a la cantidad de horas vistas por los usuarios.

El codirector ejecutivo de Netflix, Ted Sarandos, mostró una diapositiva que enumeraba los 10 programas más vistos en sus primeros 28 días después del respectivo lanzamiento.

Sarandos just released some data here at #CodeCon about the number of viewers for its Emmy-winning shows. Accounts in the first slide are counted if they watched for at least 2 minutes. He says it’s part of a push to be more transparent about Netflix’s viewing data. pic.twitter.com/xJkexUNsW0