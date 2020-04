¡Ahora sí! Netflix sube series y documentales gratis en YouTube

Ciudad de méxico.- Esta semana iniciaron las clases en casa y justo para apoyar a la educación Netflix ha subido a su canal oficial de YouTube 10 documentales y series que se pueden ver gratis.

Entre los títulos que están disponibles en su idioma original están los documentales ganadores del Óscar Period. End of Sentence y The White Helmets, así como la película de 2016, 13th.

Otro de los títulos premiados es la serie de ocho capítulos, Our Planet, la cual recibió dos premios Emmy el año pasado.

Entre las series de varios capítulos se encuentra Explained, que busca darle explicación a preguntas como la música, por qué las mujeres ganan menos que los hombres o temas más simples como el cricket.

Para prestarle atención está Babies en la que el cineasta Thomas Balmès recorre el mundo para observar y filmar los dos primeros años en las vidas de cuatro niños y sus familias.

La política no se queda fuera con Knock Down the House, el cual sigue a varias personas que participaron en las elecciones del Congreso en Estados Unidos en 2018.

Netflix sumó 15.8 millones de nuevos suscriptores en todo el mundo durante los primeros tres meses de 2020, más del doble de sus mejores previsiones para este periodo, ya que el confinamiento global para frenar el coronavirus aumentó drásticamente la demanda.

Precisamente el aislamiento han provocado la suspensión de numerosos rodajes, pero el servicio de streaming aclaró que sus estrenos originales para 2020 no se verán afectados por este parón.

"Trabajamos de manera muy diferente en relación a la industria, porque lanzamos nuestras series con todos los episodios a la vez. Estamos trabajando de manera diferente en todo el mundo, por lo que nuestras series y películas para 2020 están en gran parte filmadas y se encuentran en postproducción de forma telemática", dijo el director de contenido, Ted Sarandos.

Netflix obtuvo un beneficio neto de 709 millones de dólares en el primer trimestre de 2020, lo que representa una mejora del 106 por ciento respecto del resultado en el mismo periodo de 2019 de la compañía estadounidense. El incremento de la cifra de suscriptores en 15.77 millones durante los tres primeros meses del año equivale a la mitad de abonados ganados durante todo el ejercicio precedente.

Y las previsiones siguen al alza. De cara al segundo trimestre, Netflix espera lograr un beneficio neto de 820 millones de dólares, o que supondría triplicar su resultado del mismo periodo de 2019.