¡Netflix y Ubisoft se unen! Anuncian serie live action de “Assassin’s Creed”

Cancún, Quintana Roo.- Netflix a través de sus redes sociales anunció una nueva serie live action del icónico videojuego “Assasin’s Creed”.

La serie es parte de un acuerdo entre Netflix y la compañía de videojuegos Ubisoft para desarrollar contenido basado en la franquicia de “Assasin’s Creed”. El acuerdo incluirá series live action, animadas y anime.

“Netflix + Assassin’s Creed”, indicó escuetamente la compañía de streaming en la publicación, acompañado por un breve video de presentación.

En otro tuit la plataforma agregó que Jason Altman y Danielle Kreinik trabajarán como productores ejecutivos.

