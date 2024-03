Neve Campbell regresa al mundo del terror con 'Scream 7'

La actriz Neve Campbell confirmó que regresa nuevamente al mundo del terror para interpretar a la icónica Sidney Prescott, en ‘Scream 7’ tras una disputa salarial que tuvo con la franquicia en 2022.

El anuncio oficial lo hizo mediante una publicación en su Instagram en donde aseguró que su personaje Sidney Prescott estaba de vuelta.

Campbell se ausentó de la película pasada, pues manifestó una disputa salarial, en la que la oferta económica no era equivalente a su trabajo durante todos los filmes de Scream.

Neve ha interpretado a Sidney desde el comienzo de la franquicia, la cual se ha extendido por más de 25 años, y apareció recientemente en la quinta entrega, estrenada en enero de 2022.

El creador y escritor de la serie cinematográfica, Kevin Williamson, será el director de Scream 7, haciendo posible el retorno de Sidney Prescott a la pantalla grande.

