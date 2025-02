‘Newtopia’ de Jisoo de Blackpink llega hoy a Prime Video

El amor entre los personajes de Jisoo de Blackpink y el actor Park Jeong-min en ‘Newtopia’ tendrá que encontrar su camino para sobrevivir y prosperar en una situación especialmente complicada: un brote zombie.

Esta comedia romántica de Yoon Sung-hyun, que se estrena este viernes en Prime Video y en la plataforma coreana Coupang Play, presenta a la gente un nuevo giro en cuanto al género de los muertos vivientes.

Las estrellas de la historia son Lee Jae-yoon (Park Jeong-min), un recluta militar tardío y Kang Young-joo (Jisoo) una profesional novata, que se enfrentan primero con una ruptura y luego con un brote zombie en Seúl.

