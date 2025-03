Niantic vende Pokémon GO y otros juegos a Scopely por 3.500 mdd

Niantic, la empresa detrás de éxitos como Pokémon GO, anunció este martes la venta de su división de juegos a Scopely, la compañía líder en juegos móviles en Estados Unidos.

La operación, valorada en 3.500 millones de dólares, permitirá la integración de todo el equipo de desarrollo de Niantic en Scopely, junto con sus títulos más importantes: Pokémon GO, Pikmin Bloom y Monster Hunter Now. Además, la adquisición incluirá otras aplicaciones y experiencias en vivo.

Today we’re announcing changes at Niantic that will set us on a bold new course. We have reached an agreement for Scopely to acquire Pokémon GO, Pikmin Bloom, Monster Hunter Now, and the incredible teams working on these experiences. And we’re spinning off our pioneering…