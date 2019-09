Nick Carter pide orden restrictiva contra su hermano Aaron

Alejandro Vizzuett Díaz

Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Nick Carter, integrante de los Backstreet Boys, publicó en Twitter que él y su hermana, Angel, levantaron una petición para una orden de restricción contra su hermano, el cantante Aaron Carter, tras muestras de comportamiento agresivo.

"Tras una cuidadosa consideración, mi hermana Angel y yo lamentamos que se nos pidiera hoy que buscáramos una orden de restricción contra nuestro hermano, Aaron", dice el texto de Nick.

"A la luz del comportamiento cada vez más alarmante de Aaron y su reciente confesión de que alberga pensamientos e intenciones de matar a mi esposa embarazada y a mi hijo por nacer, no nos quedó más remedio que tomar todas las medidas posibles para protegernos a nosotros mismos y a nuestra familia".

El intérprete añadió que desea que su hermano logre cambiar antes de que haga daño a alguien o a su propia persona.

"Amamos a nuestro hermano y realmente esperamos que reciba el tratamiento adecuado que necesita antes de que se haga daño a sí mismo o a cualquier otra persona", añadió.

De acuerdo con TMZ, la orden temporal dicta que Aaron debe mantenerse al menos 100 pies (30.48 metros) de distancia de Nick, de su esposa Lauren Kitt, de sus hijos, de otros miembros de la familia y de su residencia en Las Vegas.

Por su parte, Aaron publicó en su cuenta de la misma red social que estaba sorprendido por las acusaciones, las cuales negó, y se mostró molesto por los ataques que ha recibido de los fans de su hermano, y dijo que éste le había hecho bullying cuando era menor.

"DÉJENME SOLO. POR EL RESTO DE MI VIDA. SE LOS RUEGO. POR FAVOR. Ni siquiera los he visto y Nick, tú me hiciste bullying toda mi vida. Y me torturaste cuando era niño. Y todos lo saben. ES ALGO PÚBLICO. Y ahora temes de la verdad", escribió junto a un video de ambos peleando, de una grabación del programa House of Carters.

LEAVE ME ALONE. FOR THE REST OF MY LIFE. IM BEGGING YOU. PLEASE. 🤝 I haven’t even seen you guys and nick you bullied me my whole life. And tortured me as a child. And everyone knows it. ITS BEEN PUBLIC. and now you’re scared of the truth. pic.twitter.com/kd7nIF49PI