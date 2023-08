Nick Carter se defiende ante acusación por agresión sexual a menor

Nick Carter enfrenta nuevas acusaciones de agresión sexual por parte de una mujer, quien asegura haber sido agredida por el integrante de Backstreet Boys en 2003, cuando ella sólo tenía 15 años y él 23.

De acuerdo con TMZ, la presunta víctima asegura que el intérprete estadounidense la forzó a tener un ‘encuentro’ a bordo de un yate y en un autobús después de haberla hecho consumir una gran cantidad de alcohol.

El cantante de Backstreet Boys niega rotundamente las acusaciones y afirma que la demanda está llena de hechos falsos.

Para fortuna del cantante, la corte le permitió meter una demanda por difamación.

Nick Carter may have just won this battle, but it looks like the war is still to come. https://t.co/R11F8C2gfN