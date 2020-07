Nick Cordero necesita un doble trasplante de pulmón

México.- Amanda Kloots, esposa del actor Nick Cordero, dijo que la estrella de Broadway podría necesitar un trasplante doble de pulmón para lograr recuperarse tras sus complicaciones por el Coronavirus, reportó People.

Kloots, quien comparte un hijo de 12 meses con Cordero, llamado Elvis Eduardo, comentó a Gayle King en el programa de CBS This Morning Thursday que su marido aún está extremadamente débil, y que hasta este punto no quedaría otra opción más que los trasplantes de pulmón.

"Esa es las más probablemente posibilidad. Hay una probabilidad de 99% de que es lo que necesitaría para vivir el tipo de vida que sé que mi esposo querría vivir", comentó la entrenadora personal.

"(Aún así) Eso está muy lejos, y muchas cosas tendrían que alinearse para que Nick sea un candidato (a donación de órganos)".

Kloots comentó que visita a diario a su pareja en el hospital, y que siente que toda esta situación es como estar corriendo en una rueda de hámster que no tiene fin.

A pesar de la situación, la mujer añadió que no pierde la esperanza y sigue siendo positiva sobre la recuperación de Cordero.

Un diagnóstico inesperado

Nick Cordero, de 41 años, fue a la sala de emergencias el 31 de marzo con lo que creía que era neumonía, pero dentro de las 24 horas fue ingresado en el hospital y luego diagnosticado con COVID-19. Para ayudarlo a respirar, el actor fue puesto en coma inducido médicamente.

“No tenía fiebre. No tenía tos. Tenía sentido del olfato, tenía sentido del gusto, por lo que realmente no pensamos que fuera Covid-19, especialmente [porque no tiene] condiciones preexistentes“, dijo Kloots a Good Morning America el mes pasado.