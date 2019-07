Nick Jonas recibe duras criticas; es captado con varios kilos de más

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Apenas en diciembre pasado Nick Jonas y Priyanka Chopra se casaron bajo los ritos cristiano e hindú y desde entonces empezaron una envidiable historia de amor como esposos, sin embargo varias fotos demuestran que lo han pasado tan bien que incluso el cantante ha engordado varios kilos, preocupando a sus fans.

De acuerdo a Quién, la actriz y el cantante han sido vistos en varias partes del mundo disfrutando de sus primeros meses como marido y mujer. Pero por ahí dicen que los casados sufren una maldición: la de subir de peso -pues ya no tendrían que cuidarse para impresionar a su ahora esposa- y aparentemente eso le sucedió a Nick, quien ha lucido unos kilitos de más en sus últimas fotos.

También te puede interesar: ¡Llegó el día! Así fue la boda de Nick Jonas y Priyanka Chopra

Hace unos días, cuando el integrante de los Jonas Brothers acudió a Miami para festejar el cumpleaños 37 de su esposa, fue evidente su aumento de peso y las críticas no se hicieron esperar.

En otras imágenes recientes se ve a Nick a bordo de un yate, también en Miami, con un traje de baño blanco y sin camisa y, no hay duda, sí está un poco pasado de peso.

Los fans del cantante lo han criticado asegurando que luce un cuerpo de “abuelo” o que se ha convertido en el “sugar daddy de Priyanka”.

“Ayer subí estas fotos. Todo iba bien, hasta que se burlaron de lo gordito de Nick Jonas. Me sentí súper mal y decidí borrarlas. Pero, ¿saben qué? Las subo de vuelta. No saben lo que me costó amarme”, escribió uno de los usuarios que compartió las fotos de Nick.

Ayer subí estas fotos. Todo iba bien, hasta que se burlaron de lo gordito de Nick Jonás . Me sentí súper mal y decidí borrarlas. Pero saben qué? Las subo de vuelta. No saben lo que me costó amarme. Perdón por no babearme mas, perdón, pero no puede estar más bueno este tipo pic.twitter.com/geOkXEtCVm — pipe (@felipetulian) July 21, 2019

“No tiene ni un año que se casó y Nick Jonas ya agarró cuerpo y cara de señor...”, escribió otro fan del integrante de Jonas Brothers. “Por fin tengo el cuerpo de #NickJonas El amor pone a uno gordo, le pasa hasta a los famosos”, dijo alguien más.

¿Y Nick? O no se ha percatado de las críticas a su físico o no le importan. El caso es que su última publicación en redes es acerca de las nominaciones que recibieron los Jonas Brothers y su canción “Sucker” en los premios MTV: Video del año, Artista del año, Canción del año y Mejor Pop.