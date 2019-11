Nickelodeon anuncia alianza con Netflix para competir con Disney+

Agencia

MÉXICO.- Netflix y Nickeloden han anunciado, en medio del lanzamiento de Disney+, la expansión de su relación para seguir desarrollando series y películas basadas en los personajes clásicos y nuevos de Nick, de acuerdo con Variety. En agosto, gracias al acuerdo entre ambas compañías, y claro, también a la maldita nostalgia, pudimos ver de nuevo al entrañable Rocko y al gran Zim en Rocko’s Modern Life: Static Cling e Invader Zim: Enter the Florpus, respectivamente. Ahora, se espera que los primeros shows que veamos en el servicio de streaming sean The Loud House y Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles.

En un comunicado, la vicepresidenta de animación de Netflix, Melissa Cobb, informó:

“Nickelodeon ha generado decenas de personajes que los niños adoran, y esperamos contar historias totalmente originales que se vuelvan a imaginar y expandan en los mundos que habitan”, dijo. “Estamos encantados de seguir colaborando con Brian Robbins, Ramsey Naito y el equipo creativo de Nickelodeon de nuevas maneras a medida que buscamos encontrar nuevas voces y traer historias audaces a nuestra audiencia global en Netflix“.

Esta acuerdo entre Netflix y Nickelodeon es, por supuesto, una respuesta al declive de la televisión de paga respecto al creciente número de suscriptores que presentan los servicios de streaming cada día. Porque vaya, no es una novedad decir que ya nadie ve televisión, por lo cual, tampoco son de extrañar las palabras el presidente de Nickelodeon, Brian Robbins:

“El siguiente paso adelante de Nickelodeon es seguir expandiéndose más allá de las plataformas lineales, y nuestra asociación de contenido más amplia con Netflix es un camino clave hacia ese objetivo”, dijo.

La lista de proyectos animados que formarán parte del catálogo de Netflix en lo que resta del año son Klaus de Sergio Pablos; la serie japonesa Dino Girl Dauko; la película para adultos I Lost My Body de Jeremy Clapin, y Fast & Furious Spy Racers de DreamWorks.