Nicki Nicole ‘suelta la sopa’ sobre su ruptura con Peso Pluma

Luego de una gran decepción y algunas lágrimas, Nicki Nicole ‘soltó’ todo acerca de su ruptura con Peso Pluma.

La compositora decidió finalizar su relación tras descubrir a través de redes sociales un video donde el cantante tapatío aparecía feliz y acompañado por otra mujer en Las Vegas, Nevada.

En una entrevista con Billboard, la cantante argentina recordó su sentir al ver las comprometedoras imágenes de ‘La Doble P’, días después de haber aparecido con él como pareja en la alfombra roja de los Premios Grammy.

Como respuesta al video, Nicki Nicole decidió ponerle fin a su noviazgo, alegando que no iba a permitir que se le faltara al respeto.

"El respeto, es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy”.