Nicky Jam cantará en la final de Rusia 2018

Agencia

RUSIA.- A un par de días de su presentación en la ceremonia de Clausura del Mundial de Rusia 2018, el intérprete puertorriqueño de la música urbana Nicky Jam dijo que es un orgullo continuar el legado de artistas como Shakira y Ricky Martin, quienes como él han interpretado la canción oficial del torneo.

También te puede interesar: Así luce Clooney tras el accidente que sufrió

En una entrevista con The Associated Press, vía correo electrónico desde Rusia, Jam reveló cuál fue el equipo que le hizo sufrir durante el Mundial y cómo fue la experiencia de grabar en Budapest el video de “Live It Up”, la canción producida por DJ Diplo que interpretará con el cantante y actor estadounidense Will Smith y la cantautora kosovar Era Istrefi, el próximo domingo 15 de julio, durante la Final entre Francia y Croacia, en el Estadio Luzhniki de Moscú.

La tradición de la canción oficial se remonta a la copa de 1966 en Inglaterra, donde la primera mascota oficial tuvo su tema, “World Cup Willie”. Entre los intérpretes de canciones oficiales se destacan Ricky Martin con “La Copa de la Vida” (1998), Shakira con “Waka Waka (This Time for Africa)” (2010), y Jennifer López, Pitbull y Claudia Leitte con “We Are One (Ole Ola)” (2014).

Para Nicky Jam, el mensaje de “Live It Up” es que “la vida es una sola y debemos disfrutarla, vivir cada momento”.

En meses anteriores NickyJam y will Smith ya habían compartido escenario pero de esta manera