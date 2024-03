Nicolas Ghesquière celebra 10 años de glamour con Louis Vuitton

Nicolas Ghesquière, reconocido como el director creativo de Louis Vuitton, conmemoró una década de colaboración con la prestigiosa casa de moda a través del desfile de la colección Otoño-Invierno 2024.

El desfile se llevó a cabo en el Cour Carrée del Louvre, recinto icónico para los desfiles de Louis Vuitton, siendo el mismo lugar en donde Nicolas Ghesquière presentó su primera colección, exactamente hace una década, el 05 de marzo de 2014.

"En esta exploración introspectiva, los recuerdos surgen como una estratificación de emociones, reflexiones y referencias" , afirmó la marca.

Women’s Fall-Winter 2024 Show. Combining sumptuous textures with subtle signature accents, @TWNGhesquiere’s #LVFW24 collection exudes a radiant allure, embodied by House Ambassadors #Hoyeon and #Felix. Watch the full show at https://t.co/DfZm7ccQKj

#LouisVuitton pic.twitter.com/zGQ2fCVLh8 — Louis Vuitton (@LouisVuitton) March 6, 2024

La colección aúna la temporada Otoño-Invierno con un viaje en retrospectiva de 10 años de moda, mientras el diseñador recurre a su propia intertextualidad para explorar nuevos horizontes, no olvida las huellas características de las prendas Vuitton.

"En este viaje creativo todo se trata de trazar el rumbo correcto, siguiendo la propia estrella del norte, la brújula esencial del viajero curioso. Una estrella del norte estilística que muestra la dirección correcta e ilumina el camino. Aquí, asegura la constancia de un vocabulario acumulado a lo largo de 10 años" , añade.

La colección sorprende con una paleta de colores neutros, los cuales resaltan con patrones punteados, brillos, plumas, texturas de satín y piel. El peluche y las telas metalizadas toman un papel principal durante esta temporada.

La elegancia combinada con el futurismo fueron conceptos clave para Louis Vuitton, haciendo que en esta temporada el confort y la vanguardia vayan siempre juntas.

Una vez más, el escenario estuvo a cargo del artista Philippe Parreno en colaboración con el diseñador de producción cinematográfica, James Chinlund y con el trabajo del diseñador de audio Nicolas Becker.

Women’s Fall-Winter 2024 Show. Evoking a sense of nostalgia with his signature style codes, @TWNGhesquiere unveils a boldly contemporary new collection, personified by House Ambassador #Felix. Watch the full #LVFW24 show at https://t.co/3L0bvzHCNz#LouisVuitton pic.twitter.com/ZxceqIV06N — Louis Vuitton (@LouisVuitton) March 6, 2024

Corea del Sur deja su huella en Louis Vuitton

Durante la presentación de la colección Otoño-Invierno 2024 de Louis Vuitton, algunas personalidades de Corea del Sur causaron sensación, como sucedió con el integrante del grupo Stray Kids, Lee Felix, quien debutó como modelo para la marca.

La modelo y actriz del ‘Juego del Calamar’, Jung Ho-yeon también participó en el evento de la marca, acompañando a Felix como líderes de los modelos.

La rapera e integrante de Blackpink, Lisa, fue vista disfrutando del evento desde la primera fila e incluso algunos la captaron apoyando con una gran sonrisa a Felix.

Con información de Reforma