Nicole Kidman lleva el erotismo al Festival de Cine de Venecia

Nicole Kidman es una actriz que no le tiene miedo a aceptar papeles que la saquen de su zona de confort, algo que dejó muy claro al unirse al reparto de ‘Babygirl’, una película que desborda erotismo y sensualidad por todas partes.

El filme de Halina Reijn, cuenta la historia de una poderosa directora ejecutiva (Nicole Kidman) y un joven pasante (Harris Dickinson) con quien ella decide iniciar una relación sexual.

La cosa entre ambos escala al punto de llevar a cabo ‘juegos candentes’ en el lugar de trabajo.

La cinta fue proyectada durante el Festival de Cine de Venecia, evento en el que la actriz nacida en Honolulu fue ovacionada de pie por más de cinco minutos; 6.5 para ser exactos, reveló Variety.

Antes de entrar al Teatro Sala Grande, el reparto de ‘Babygirl’ fue recibido por un clima verdaderamente caluroso, perfecto para la ‘atmósfera’ de la película.

De acuerdo con Variety, ‘Babygirl’ sería el papel más provocativo de Kidman, superando su actuación en ‘Eyes Wide Open’ (Ojos bien cerrados) del director Stanley Kubrick, lanzada en 1999.

En dicha película, disponible actualmente en Prime Video, la actriz compartió pantalla con Tom Cruise.

¿Qué es el feminismo para Nicole Kidman?

La aclamada actriz y protagonista de ‘Un asunto familiar’ declaró durante el evento que para ella, el feminismo ‘es la libertad de estudiar la vulnerabilidad, el amor, la vergüenza, la rabia y la bestia interior de la mujer’.

Un misterio de fantasías

“Todos llevamos una pequeña caja negra llena de fantasías tabú que tal vez nunca compartamos con nadie”, compartió Halina Reijn en la rueda de prensa de ‘Babygirl’. “Me fascina la dualidad de la naturaleza humana, y esta película es un intento de arrojar luz, sin juzgar, sobre las fuerzas opuestas que conforman nuestras personalidades. Para mí, el feminismo es la libertad de estudiar la vulnerabilidad, el amor, la vergüenza, la rabia y la bestia interior de la mujer”.

El filme de A24 cuenta con las actuaciones de Nicole Kidman, Harris Dickinson, Antonio Banderas, Sophie Wilde y Esther McGregor.

Con información de Variety