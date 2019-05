Arnold Schwarzenegger ‘deja vivo’ al sujeto que lo pateó

Iván Josué Canela García

Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Arnold Schwarzenegger aseguró este domingo a través de Twitter que no presentará cargos contra el hombre que lo atacó en Sudáfrica, durante un evento deportivo para niños.

"Muchos de ustedes han preguntado, pero no estoy presentando cargos (contra el agresor). Espero que esto haya sido una llamada de atención y que su vida vaya por el buen camino. Prefiero centrarme en los miles de grandes atletas que conocí en @ArnoldSports", escribió el actor y ex gobernador de California.

Update: A lot of you have asked, but I’m not pressing charges. I hope this was a wake-up call, and he gets his life on the right track. But I’m moving on and I’d rather focus on the thousands of great athletes I met at @ArnoldSports Africa.