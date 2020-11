Ninel Conde persiste en su lucha por recuperar a su hijo y regresa a los juzgados

MÉXICO.- Ninel Conde reveló que hace semanas interpuso una demanda en contra de su ex pareja Giovanni Medina por violencia doméstica, y que además sigue en la lucha por recuperar la custodia de su hijo Emmanuel.

Por lo que este jueves, la artista de 44 años, en compañía de sus abogados, acudió a los juzgados de lo familiar, en Ciudad de México, para una audiencia, donde por cierto, decenas de mujeres se dieron cita afuera de las instalaciones para apoyarla.

Trascendió que al salir de la instancia legal, Ninel expresó a medios locales su preocupación por el pequeño Emmanuel, de 6 años, pues el padre de este, con quien el niño vive desde hace meses, presenta síntomas de COVID-19.

Y agregó que por ahora no se pudo definir fecha para una siguiente audiencia.

El "Bombón Asesino" anunció la madrugada este jueves, a través de un video en vivo desde cuenta de Instagram, que hoy acudiría a los juzgados a fin de darle seguimiento al proceso legal que enfrenta contra Medina.

Ninel aprovechó para alzar la voz y pedir un alto a los ataques de género, incluso, hizo alusión al caso del actor Eleazar Gómez, quien se encuentra detenido por golpear a su pareja.

"No había hablado al respecto de esta denuncia que hice, hasta que tuviéramos algo materializado, pues no me gusta hablar por hablar, y esto es un claro no a la violencia de género.

"Ahora es bien sabido de una persona pública vinculada a un proceso de violencia en contra de la mujer, yo creo que es importantísimo alzar la voz, y no necesitas tener tal vez una mordida en el cachete, te arrancan a tu hijo, te violentan de muchas maneras (... ), así que una vez más reiterar, no a la violencia".