Ninel Conde y Sherlyn bailan a orilla de la playa

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- La actriz y cantante Ninel Conde compartió en Instagram el video de un baile sexy que realizó junto a Sherlyn, Ana Patricia Rojo y Adriana Fonseca.

En el video, aparecen luciendo sus figuras con diferentes estilos de bikini, además de mostrar sus dotes de baile al ritmo de “Dura” de Daddy Yankee.

De acuerdo con el portal El Informador, Conde anunció así la próxima presentación en Acapulco de la obra "Las arpías", del pasado sábado.

En el clip, Sherlyn aparece luciendo su figura con un bikini negro, mientras que Ninel Conde dejó ver su abdomen plano con una prenda de color blanco y un pareo, y Fonseca también dejó ver sus curvas. Ana Patricia Rojo portaba un pantalón negro y la parte superior de su bikini.

Su publicación ya registra más de 170 mil reproducciones.

Durante semanas recientes, Ninel ha compartido varias fotografías en bikini durante su estancia en la playa.

Sorprende cambió de look de Alanis Morrisette

El drástico cambio de look al que se sometió la cantante canadiense Alanis Morissette da que hablar entre los usuarios de la red social Instagram.

La artista de 43 años de edad acudió el jueves a una función de teatro en Nueva York mostrando una apariencia muy distinta a la que tiene acostumbrados a sus seguidores.

Atrás quedó el cabello largo y ondulado. La intérprete de "You Oughta Know" tenía el cabello muy corto y teñido de marrón. Esto, sumado al tipo de lentes que eligió, no pasó desapercibido para algunos medios.

"La cantante parece haber pasado de hippie a hipster", señala el "Daily Mail" al tocar el tema del cambio de look.