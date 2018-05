Mantiene un duelo de más de dos décadas por su amigo Kurt Cobain

Agencia

INGLATERRA.-El duelo de Dave Grohl por su amigo cercano y ex compañero de banda, Kurt Cobain, se ha extendido por más de dos décadas, o al menos eso parece ser según contó al medio británico Radio X tras una entrevista brindada por estos días, dio a conocer Indiehoy.

Concretamente, el músico que actualmente lidera Foo Fighters confesó que todavía no puede escuchar canciones de Nirvana:

“Durante años no pude siquiera escuchar música, mucho menos un tema de Nirvana. Cuando Kurt Murió cada vez que encendía la radio me rompía el corazón. No pongo canciones de Nirvana, no. Aunque siempre suenan en alguna parte. Subo al auto y está sonando. Entro a una tienda y están de fondo. Es un asunto muy personal para mí”.

Así que a pesar de ser reconocido como un personaje amable y siempre con buen humor, Grohl sigue albergando el dolor que le dejó la trágica muerte de Kurt en abril de 1994.

En todo caso, Dave trata de no olvidar todas las lecciones que le dejó a su vida aquella movida época junto a Cobain:

“Me acuerdo todo sobre esos álbumes; recuerdo los pantalones cortos que llevaba cuando grabamos o el hecho de que nevó ese día. Todavía vuelvo y encuentro nuevos significados para las letras de Kurt”.

“Nirvana representó para mí una revolución personal, tenía 21 años ¿Recordás haber tenido 21 años? Creés que lo sabes todo. Yo pensaba eso y Nirvana me mostró lo poco que realmente sabía”.

El músico cerró entonces dicha reflexión sobre los comienzos de los ’90 junto a la icónica banda señalando el matiz agridulce de tal época:

“Fueron algunos de los mejores momentos de mi vida, pero asimismo, por supuesto, uno de los más bajos”.