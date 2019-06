Niurka habría advertido sobre las traiciones de Raquel Bigorra (video)

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- La actriz cubana Niurka siempre ha dado su opinión sincera sobre cualquier tema o persona y hace un par de años fue la primera en advertir sobre su compatriota Raquel Bigorra, quien hoy en día se encuentra en el centro de la polémica.

De acuerdo a SDP, Niurka ya sabía que Bigorra se habría dedicado desde hace tiempo a vender las intimidades de sus amigos famosos a revistas de espectáculos.

Según se reveló en Ventaneando, entre sus víctimas estarían Ingrid Coronado, Poncho de Anda, Atala Sarmiento, Michel Vieth y su “gran amigo” Daniel Bisogno, quien se encuentra en proceso de divorcio y de quién ella, junto con su esposo Alejandro Gavira, habrían revelado los detalles a las mencionadas publicaciones.

También te puede interesar: Daniel Bisognio habla sobre traición de Raquel Bigorra y beso gay

Todo esto se habría evitado si alguien le hubiera hecho caso a Niurka, quien en 2014 afirmó en un video difundido por Corresponsal TV, que la rubia acostumbraba a difundir chismes sobre la gente que pierde su simpatía, como fue su caso.

“Háblenme de Raquel Bigorra, que estuvo hablando porquerías de mí el otro día en su columna, injustas, pregúntenme de eso”, se le escucha decir a la vedette en el video, donde expresa su molestia ante las calumnias y afirma estar dispuesta a soltar todo su “veneno en contra de quien fuera su amiga.

“Quiero hablar mal de ella con premeditación, alevosía y ventaja, mala intención y veneno […]. Antes nos llevábamos muy bien, ahora ella la cagó y yo la mando a c&%[email protected]?r a su madre, así de sencillo. Si ella me conoce bien, para qué se mete conmigo, que se deje de gracias, que no sea fresca”.

Aún más, Niurka aseveró que Bigorra está acostumbrada a pedir el despido de la gente que no le cae bien o que no hace lo que ella quiere.

“Con razón botó a la manicurista, a una que no le pudo ir a hacer las uñas. ¿No lo sabían? Pues la corrieron. […] Igual esta amiga mía, la periodista Anita Alvarado, también le cayó gorda y la mandó a correr, y a otra reportera que estuvo entrevistando a Galilea Montijo, también, porque no la entrevistó a ella y entrevistó a Galilea, [Raquel] llegó quejándose y la botaron a la reportera”, aseveró la exesposa de Juan Osorio.

Por su parte el propio Bisogno contó como se dio cuenta de la traición de Raquel y de lo mucho que le dolió el incidente.

El viernes, tras desatarse el escándalo, Bigorra publicó un mensaje en su cuenta de Twitter donde aseguró que la están usando como cortina de humo para acallar las críticas surgidas tras la publicación de un video donde supuestamente Daniel Bisogno besa a un hombre. Ante ello aseguró que no se quedará callada.