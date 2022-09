No es mi cuerpo, no opino: Danna Paola contra el body shaming

Danna Paola se ha convertido en una de las cantantes mexicanas más famosas del momento, incluso la han llamado “la princesa del pop latino”, pero sus éxitos no solo son los que están dando de qué hablar, pues ha sido una mujer que ha sufrido constantes críticas por su físico, en especial su peso.

Fue en 2020, cuando la intérprete de “Éxtasis” fue señalada por estar “gorda”, pues en uno de sus conciertos se difundió una fotografía en el que porta un body blanco y al estar sentada se puede llegar a apreciar un vientre abultado.



Con el paso del tiempo la cantante continuó bajando de peso y todos comenzaron a criticarla, sí, por más irónico que parezca ahora su físico continuaba siendo objeto de crítica, pero ahora por su “extrema delgadez”.

¿Qué reflejan este tipo de comentarios? De acuerdo con la psicóloga Ana Córdova, las críticas demuestran las carencias de una persona, que no puede dar lo que no tiene.

"Desde el psicoanálisis sabemos que no podemos dar lo que no tenemos y todo lo que sale de nosotros es un reflejo. A nivel cultural, es el reflejo de una sociedad carente y con baja autoestima", declaró.

Opinar sobre un cuerpo ajeno está muy normalizado, por lo que la gente desconoce la manera en que las críticas impactan la autoestima, autoconcepto y autoimagen de una persona.

"Todavía no llegamos a ese nivel de cultural donde se deja ser, se deja expresarse, entonces crecemos con esas inseguridades, con esos patrones, queriendo enjuiciar al otro ", añadió.

Lamentablemente esta situación es común debido a que en la sociedad es completamente normal cuestionar más a las mujeres que a los hombres; a lo que la psicóloga Ana lo nombró como una manera de control machista y patriarcal:

"A las mujeres se les cuestiona más el físico, que es un estereotipo que viene desde el control, este control machista y patriarcal, donde si a las mujeres se les tiene ocupadas en su cuerpo, su belleza, lucir delgada, en los estándares, en tener una pareja o una familia, entonces no tienen tanto tiempo para ser una amenaza a nivel profesional y laboral".

Delgado y sano no van de la mano

Aunque se ha creado el estereotipo de que lucir delgada es lo ideal, la estudiante en nutrición Ángela Peraza asegura que eso no significa que sea sano, debido a que lo importante es que una persona sepa escuchar y cuidar su cuerpo; mismo que ha comentado Danna Paola durante entrevistas cuando ha sido cuestionada sobre su físico.

"Delgado y sano no van de la mano. Me gustaría decir mejor cómo puedes estar sano y no delgado, pasa con pacientes con sobrepeso y obesidad, que si hay parámetros para medir eso, por eso es importante acudir con un profesional de la salud antes de tomar cualquier decisión", declaró.