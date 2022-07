No fue vanidad: Adele revela por qué bajó de peso.

Desde su debut en el 2007, Adele se convirtió en una de las voces más impresionantes del mundo de la música, ganándose el cariño, el reconocimiento y la admiración de cientos de personas alrededor del mundo.

Aunque la cantante sigue cosechando éxitos en su carrera, en un hecho que no luce como la primera vez que apareció en televisión, pues ha logrado bajar poco más de 45 kilos, haciendo un cambio radical en su físico.

Pese a que esta situación ha hecho que la artista se sienta y se vea más feliz, algunos de sus seguidores no están muy contentos ya que aseguran que la británica terminó cediendo ante los estándares de belleza; sin embargo, recientemente reveló los verdaderos motivos que la llevaron a su drástica pérdida de peso.

Durante una entrevista, la intérprete de "Hello", confesó que durante mucho tiempo sufrió de serios problemas de salud mental ya que padecía depresión y una fuerte ansiedad, pero encontró en el ejercicio la manera de salir adelante.