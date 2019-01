'No llegaré sola, iré con policías': Evangelina Elizondo

María de Lourdes Torrano/Milenio

MÉXICO, D.F.- Evangelina Elizondo aseguró que por el momento no se presentará a la Asociación Nacional de Actores (ANDA) para asumir su cargo como secretaria del Trabajo y Conflictos, sino que esperará la reacción de la ANDA. “Mis abogados me recomiendan que por el momento no vaya, porque me van a decir cosas, me pueden volver a correr y yo ya no quiero que me lastimen”, dijo la actriz en conferencia de prensa.

“Yo sé que van a apelar, así que me voy a esperar, y el día que yo vaya no voy a ir sola, voy a ir acompañada de la policía”, expresó la actriz, quien fue notificada por la Junta de Conciliación y Arbitraje que ganó la demanda contra la ANDA, por lo que el sindicato la tiene que restituir en su cargo.

De buen humor y muy clara en sus comentarios, expresó: “Sí he mentido y a veces he sido corrupta por darle 100 pesos a un policía que me dice: ‘Se pasó usted un alto’, y le digo que sí, pero que no me esté molestando. Pero hay de corrupciones a corrupciones”.

Al referirse al conflicto con la ANDA, dijo que se suscitó de manera ilegal, porque la acusaron por celebrar un contrato con Azteca que beneficiaba a la televisora y no a los actores. Sin embargo, aunque reconoce que no puede comprobarlo, considera que decidieron quitarla para que no ventilara sus malos manejos.

“Soy un estorbo para los corruptos, mentirosos y ladrones porque no soy corrupta”, dijo.