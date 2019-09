No me dejan entrar a ningún lado: Adela Micha confirma que fue vetada

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- La presentadora Adela Micha confesó recientemente las dos televisoras más importantes de México, Televisa y TV Azteca, la han vetado de sus programas.

De acuerdo a Infobae, en 2016 Micha salió de Televisa, pero no se sabía que hubiera quedado con una mala relación con la empresa, por lo que la revelación dejó boquiabiertos a sus seguidores, quienes guardaban la esperanza de verla conducir otro noticiero.

Adela se presentó junto a Rebecca de Alba y Susana Zabaleta para hablar de su espectáculo Los mandamientos de una mujer chingona, en donde reflexionan sobre el papel de la mujer y sus carreras. La sorpresa fue que al llegar a las instalaciones de Televisa en San Ángel, no se le permitió el paso a Micha. "Ya no me dejan entrar a ningún lado", expresó Adela en su programa La Saga.

Susana Zabaleta narró así el incidente: "Fuimos a una entrevista a una televisora muy famosa de aquí y, entonces, ¿quién pasó? La morena (expresó refiriéndose a ella misma), ¿quién pasó? La güera ésta (señalando a De Alba) y a la Adela la dejaron afuera. Señores, no la dejaron pasar".

Pero el veto en Televisa no es el único en contra de Adela Micha. Para promocionar su show, las tres se dirigieron a TV Azteca y, según el relato de Susana, las entrevistaron durante media hora y les aseguraron que no había ningún problema con las tres.

"'¿No nos odia nadie?'. (A lo que les respondieron) 'No, no, las amamos, no hay ningún veto'. Corte A: recortada la entrevista (en las partes donde salía Adela)".

Micha dijo no saber a qué se debe el veto que tiene en ambos televisoras, pues una vez que terminaron las exclusividades es poco común que algún personaje reciba un veto.

En diciembre de 2016 se supo que Adela Micha estaba fuera de las filas de Televisa, en donde estuvo 33 años.

Meses después de su salida de Televisa, Micha emprendió un nuevo proyecto llamado "Saga by Adela", que después se transformaría en "La Saga", un programa donde entrevista a personajes de la política y el espectáculo en México.