¡No mentía! Lucía Méndez y Madonna sí se pelearon

Hace unos años, Lucía Méndez afirmó que hizo enojar a Madonna en un concierto, y diversos usuarios se burlaron en redes sociales.

Sin embargo, recién se viralizó una declaración de Madonna en la que recuerda un incidente que podría verificar lo revelado por Méndez.

Las declaraciones de Madonna en el documental revelaron que la pasó mal en uno de sus conciertos. "Me mentiste (le dice a su equipo) me dijiste que no habría nadie del medio en las primeras filas y estaba lleno de ellos, se sentaron ahí dándome sus miradas sucias y con los brazos cruzados. Me han amargado, se sentaron ahí con los brazos cruzados, me distraía y fue tan deprimente. Tener dos filas de personas actuando como si no se estuvieran divirtiendo, había tres filas de pendejos", comentó.

Se hace viral este video antiguo de Madonna que podría confirmar que sí tuvo pleito con Lucía Méndez. pic.twitter.com/XlZVRfUXWX — Alfredo Molina (@AlfredoRadio) January 3, 2022

Las declaraciones fueron relacionadas con lo declarado por Lucía, quien en 2016 dijo que la reina del pop se había molestado con ella porque no se puso de pie en un concierto en Miami.

"Traía la rodilla lastimada. A ella le molestaba que yo estuviera sentada con mi marido. ‘Soy Madonna, cómo te atreves a hacer esto'. Desesperé a Madonna", dijo Méndez.

¿Cuál fue el conflicto entre Madonna y Lucía Méndez?

En 2016, Lucía Méndez contó en exclusiva durante el programa matutino de Televisa que Madonna se había molestado con ella después de que le pidiera ponerse de pie en una de sus presentaciones en Miami. De acuerdo con sus declaraciones, la cantante no pudo tolerar que el público de las primeras filas no se levantara a bailar con sus canciones.

“Fui con mi ex marido, el cubano, a verla. Nos sentamos y de pronto todo el mundo se empieza a parar porque Madonna salió a cantar. Traía la rodilla lastimada por el spinning, que no calenté bien y entonces la tenía inflamada. No quería ir al concierto porque me sentía mal”, detalló en entrevista.

“A ella le molestaba que yo estuviera sentada con mi marido (…) ‘soy Madonna, ¿cómo te atreves a hacer esto’?”, añadió.

Lucía Méndez continúo su relato y aseguró que hasta le mandó a un guardia de seguridad.

“Llegó un momento en que desesperé a Madonna. Soy artista también y de alguna forma no me apantallo, aunque sea Madonna”, afirmó Méndez.

(Con información de El Universal)

