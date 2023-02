‘No, no me arrepiento’ declara Adame tras confesar haber cometido asesinato

Alfredo Adame, tras haber confesado que durante su juventud había cometido un asesinato en defensa propia y que su padre le ayudó a esconderse de la ley enviándolo a Michoacán, indicó en un programa de televisión que no se arrepiente de haberlo hecho.

Alfredo Adame tras sus altercados en vía pública en los últimos meses, comentó en una entrevista a Hoy Día, que esta discusión inició porque él estaba besando a la novia del agredido.

"Fuimos a una fiesta de una colonia de gente de mucho dinero. Éramos muy bien parecidos y jalábamos con las chavas. La chava terminó bailando conmigo, hubo besos, arrumacos. El novio se enojó, se deja venir, me tira una patada y no me hizo nada", agregó.

En los últimos meses, el conductor ha estado involucrado en peleas callejeras donde lo han golpeado, al grado que ha requerido intervenciones quirúrgicas.

ALFREDO ADAME ASESINO!! Pues según el actor en su juventud, MATÓ A UN HOMBRE durante un pleito, cuando le propinó un golpe en el cuello. ADAME tenía 17 años, y huyó de la escena. Su padre lo ayudó a esconderse en un pueblito de Michoacán, y nunca pagó su crimen. 😱😱😱 pic.twitter.com/c6S8XQvbQR — Doña Carmelita (@CarLon_2020) February 16, 2023

"Eran seis contra nosotros", indica

Con un, "Si a mí me preguntas ¿te arrepientes?... No, no me arrepiento, pues fue en defensa propia. Yo era menor de edad y eran seis cuates contra nosotros", dijo en un programa de televisión.

Adame comentó que sintió que la víctima le iba a pegar y tomó ventaja golpeándolo en la garganta, por lo que cayó de espaldas.

"El cuate hizo como que me iba a pegar y en ese momento le metí un golpe en el cuello. El cuate se fue de espaldas, los demás se hicieron para atrás y mi cuate me dijo: 'vámonos'. Entonces nos subimos al coche", relató a Hoy Día.

Finalmente, los conductores de la emisión de Telemundo, de inmediato, cuestionaron las palabras de Alfredo, y aunque algunos consideraron que sólo una persona mal de la cabeza puede hablar de esa manera, otros, como Penélope Menchaca pusieron en duda que este episodio de verdad haya pasado.

📍La confesión de ALFREDO ADAME pic.twitter.com/wIaAkAmMrr — La Tía Sandra (@LaTiaSandra_) February 16, 2023

Con información de Reforma