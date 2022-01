No puedo caminar: Paquita la del Barrio reporta que no está bien de salud

La cantante mexicana de género ranchero Francisca Viveros Barradas, mejor conocida como Paquita la del Barrio reportó que no se encuentra muy bien de salud debido al tratamiento que se sometió. Ante las complicaciones tuvo que cancelar su presentación en Moroleón, Guanajuato, el cual sería este fin de semana.

A través de su cuenta de Instagram Paquita informó a todos sus fans que cancelaría la presentación programada en Moroleón debido a complicaciones de salud.

Más tarde la cantante compartió un video en el que se le puede ver postrada en una cama explicando con tristeza las razones por las que no se puede presentar como se tenía planeado.