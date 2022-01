No se arriesguen; Grettell Valdez confesó cómo contrajo el virus en su dedo

Grettel Valdez reapareció en sus redes sociales para aclarar las dudas sobre su estado de salud tras haberse sometido a una cirugía para remover parte de su dedo, debido a una verruga que tenía y que podría convertirse en cáncer.

A través de su cuenta de YouTube la joven actriz explicó los detalles sobre su cirugía y la manera en la que se enteró del virus y cuál fue la forma en que lo contrajo. De igual manera, la coprotagonista de Lo Imperdonable alarmó a sus seguidores para que no descuiden su salud.

Previo a que finalizara su video, Grettell Valdez contó que fue en un salón de belleza en donde contrajo el virus en su pulgar: “¿Cómo fue que sucedió esto?, un manicure con los instrumentos no limpios. Yo les quiero sugerir que cada vez que vayan a un lugar a hacerse algo, lleven sus cosas, chequen que estén esterilizados, no se arriesguen, por favor, una tontería terminó en todo esto, imagínense”, destacó.

“Efectivamente hace 5 años, empecé a tener en mi dedo una llaga. No tomé mucha atención. Un amigo me pasó el contacto de su dermatóloga, ella me hace una biopsia porque ya me había tratado previamente y sale cancerígeno…, me asuste muchísimo”, añadió.

La actriz mexicana recordó que al conocer la noticia acudió con una de sus mejores amigas, la primera actriz Victoria Ruffo.

“Me acuerdo que cuando salí con la doctora que me dio los resultados, me solté a llorar, le marqué a mi querida Victoria Ruffo, que la amo con todo mi corazón, de hecho ella me acompañó con el oncólogo”.

Además, contó que por un momento pensó que había librado el cáncer, pero lamentablemente no fue así: “Se fue el cáncer, se fue. En ese momento yo fui muy feliz, porque la cirugía fue un éxito, con el implante perfecto”.

Después de algunos años, la actriz fue notificada que iban a tener que remover parte de su dedo para evitar que el cáncer mutara.

“Después de cinco años me dice el doctor: ‘Gret, no te puedo quitar nada porque se extendió en 15 días, hay que mandar a hacer estudios”, afirmó.

De acuerdo con las recomendaciones del médico, Grettell se someterá a tratamientos de radiación con los que espera poder eliminar lo que queda del viurs.

“Lo recomendado era erradicar toda la verruga y lo que estuviera dañado de mi dedo y después hacer una radiación para matar cualquier molécula que haya quedado, posteriormente se hace una quimio de dedo, que es localizada para matar cualquier célula que ha quedado y que no vuelva a repetirse”, dijo

La última declaración que realizó fue para desmentir los rumores sobre si había perdido su dedo, la actriz afirmó que solamente fue una cuarta parte de la uña y su huella.

“Ahí les va el cuento, ni me amputaron el dedo, ni nada, me cortaron sí la cuarta parte de la uña. Sí me cortaron toda la parte de atrás, ya no tengo huella, me quitaron toda la parte de atrás, tanto hace cinco años, como ahora”, dijo.

