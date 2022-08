¡Como Brendan Fraser! Estos actores se han transformado por un personaje

No sólo Brendan Fraser ha llevado su pasión por la actuación al límite con transformaciones radicales en su físico. El actor de 53 años sorprendió por el aumento de peso que hizo para su nuevo papel en la cinta "La ballena", donde da vida a un hombre con obesidad.

Aunque muchos usuarios de redes sociales consideraron esta entrega un acto increíble, la realidad es que es más común de lo que parece que los actores modifiquen su aspecto físico, para dar realismo a sus personajes.

Estas son algunos famosos que, como Fraser, han llegado al grado de lucir irreconocibles por un papel:

Matthew McConaughey

Lo que el actor de "Cómo perder a un hombre en diez días" consideró un compromiso para no perder su trabajo, otros lo vieron como una tortura, pues según detalló, para interpretar a un hombre con VIH en la película "El club de los desahuciados", Matthew se alimentaba sólo de tres claras de huevo por la mañana, cinco onzas de pescado y un par de verduras para el almuerzo y lo mismo para la cena, esto lo hizo perder 20 kilos de peso llegando a los 60.

Además, le dio el premio a Mejor Actor en los Óscar, los BAFTA, el Sindicato de Actores, de la Crítica Cinematográfica y los Independent Spirit.

Jared Leto

Desde su primer protagónico en 1997, Jared Leto estuvo dispuesto a entregarse tanto que se convirtió en un verdadero corredor profesional, pues la película "Prefontaine" le exigía interpretar a un atleta olímpico de esta rama.

Después en cintas como "Requiem por un sueño" y "Escuadrón Suicida", donde interpretó al "Joker" ha recurrido a modificaciones dentales y hasta aislamiento para dar vida a hombres solitarios y adictos.

Does anybody actually like Jared Leto as joker pic.twitter.com/zqAUaXWAfw