No son fake news: Derbez responde al IMSS

CIUDAD DE MÉXICO.- Eugenio Derbez fue blanco de críticas este fin de semana tras denunciar que la Clínica 20 del IMSS en Tijuana, Baja California, carecía de material médico necesario para combatir la crisis del Covid-19.

En redes sociales, Derbez leyó una carta del doctor Faustino Rubalcaba pidiendo ayuda a la población.

"La clínica número 20, además de otros dos hospitales, están destinados como centros de concentración Covid-19 y no contamos con el equipo y material para protegernos", lee el actor en un video.

Horas más tarde, la doctora Desirée Sagarnaga, quien lleva 30 años trabajando en el IMSS y es la representante del instituto en ese estado, desmintió al comediante.

"Le quiero pedir un favor: no difunda noticias falsas", puntualiza la doctora. "En todas las unidades del instituto en Baja California se cuenta con los insumos de protección personal necesarios para la contingencia".

Sin embargo, el comediante mantuvo su postura y dijo que nada de lo denunciado era falso. A través de un video, contó que un amigo suyo, quien es doctor en la clínica 20 del IMSS de Tijuana, le habló para contarle la situación que están viviendo en esa unidad al no tener equipo y material para protegerse mientras atienden casos de coronavirus Covid-19.

"Sobre (el) mensaje en Whatsapp en el que se solicitan insumos, se comunica que se cuenta con el material en las unidades médicas para la atención a pacientes sospechosos y confirmados de Covid-19. Se invita a la población a consultar fuentes oficiales".

Derbez aseguró además que lo que dijo es verdadero: "no, no son fake news”.

Son las 2:30 de la mañana en México y acabo de colgar el teléfono con los doctores ahí de la clínica y quiero decirles a todos que lo que digo es verdad. Si hay órdenes de que digan lo contrario pues ya no está en mí, yo nada más estoy pasando el recado, lo único que quiero es ayudar a la comunidad".

"Yo me dedico a hacer reír, a mí no me gusta meterme en política, no le estoy tirando a nadie, lo único que estoy haciendo es tratar de ayudar, pero que digan que estoy mintiendo o que se está mintiendo cuando lo único que quieren es ayudar o que los ayuden, se me hace muy vil", sentenció.

Eugenio lamentó que se dedicara más tiempo en tratar de ocultar las cosas que en salvar vidas y explicó que ya no hablará más del tema.