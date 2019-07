No soporto a las “feminazis”, vocalista de la Cuca

Agencias

México.- El cantante José Fors, vocalista del grupo Cuca, dijo ser un tipo conservador en el aspecto de que aún cree en las damas y los caballeros, por ello asegura no tolerar a las feminazis.

De acuerdo con la Real Academia Española, el término, que no figura en el diccionario, es utilizado como el acrónimo de feminista + nazi y se utiliza con intención despectiva con el sentido de “feminista radicalizada”.

“Creo en las damas y en los caballeros, me encanta el rollo de que seamos caballeros y las mujeres sean damas, quizá por ese lado sea un conservador, pero hay una diferencia entre feminista; mujer que lucha por sus derechos, y la feminazi, que odia a los hombres en general”, declaró.

En entrevista con Notimex, Fors habló de su polémica canción Feminazi, la cual fue lanzada en 2017 y, a pesar del nombre, no busca ofender a nadie puesto que dice, se trata de un tema de amor.

“Tuve que usar ese término porque somos políticamente incorrectos, cuando seamos políticamente correctos gozaremos de menor libertad”, justificó.

“A mí me encanta la onda de abrirle la puerta a un hombre o mujer porque un caballero es un cabrón buena onda, amable, no es una cosa de si la mujer es más débil o fuerte. El futuro es de ellas, me queda clarísimo. Abogo por eso, pero no soporto a las feminazis”, afirmó el vocalista.

La melodía en cuestión dice así: “Todo comenzó con su obsesión por Frida Kahlo, ahora resulta que todo hombre es malo. Antes adoraba que le abriera la puerta, ahora me grita: ¡primero muerta!”.

Y es que el vocalista recuerda que cierto día, “una amiga estaba tratando de cerrar una cortina y pasó un chavo y no le ayudó y ella le dijo que por qué no la ayudaba y él le respondió, ‘es que ya no sé qué hacer, no sé si te vas a ofender (si te ayudo)’. Estamos cayendo en ese rollo, a los hombres nos traen bien acá (sic)”.

Con 30 años de carrera, esta es la primera ocasión que uno de sus temas causa polémica, por lo que el también artista plástico pide a la juventud no tomar las cosas personales, divertirse y “aguantar vara”.

Por ello, dijo, para su próximo álbum, mismo que comenzarán a grabar este lunes, los temas seguirán siendo “políticamente incorrectos”.

“Tendrá 12 temas y viene más latino que los otros discos, más sonero, pero igual de pesado, que es una de las cosas que tenemos que vencer en las composiciones. Hay una rola que se llama Cintura, cadera y nalga, habla de una mujer que posee esas tres cualidades y le urge recuperar sus tesoros”.

“Hay otro tema que habla de que no hay nada mejor que ver a dos cucarachas haciendo el amor. Son canciones de amor con nuestro toque”, adelantó.

Para celebrar tres décadas de trayectoria, Cuca, que irrumpió en la escena a finales de 1989 con La invasión de los blátidos y está conformada por Fors, Carlos Avilez, Nacho González y Alejandro Otaola, ofrecerá un concierto en el Teatro Metropólitan, el próximo 11 de octubre.