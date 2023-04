No tengo amigas: Karely Ruiz tras besar a Santa Fe Klan, ex de Maya Nazor

Karely Ruiz aseguró que en este medio no tiene amistades tras la polémica que se generó en redes sociales, donde usuarios la señalaron por besar a Santa Fe Klan, ex de su "amiga" Maya Nazor.

Fue durante una transmisión en vivo que la estrella de "Only Fans" habló sobre el linchamiento que recibió y dejó claro dos cosas.

1. Maya Nazor no es su amiga. 2. Sí le gustó el beso que se dio con el rapero Ángel Quezada, nombre real del artista.

Además, destacó que ella está soltera y puede hacer lo que quiera, pero que al ver que en redes se hizo un escándalo porque supuestamente se besó con el ex "de una amiga", aclaró.

"Vi tanto caos que porque "mi amiga", yo no tengo amigas, en este medio no hay amigas, es una realidad, no soy amiga de una persona, o sea, sí nos comentamos, tengo chavas que me comento con ellas, pero normal, como todas, estoy pensando en mí y en facturar", expresó.

La modelo reconoció en el en vivo que estaba sorprendida por la convocatoria que tuvo su transmisión, pues muchas personas se conectaron para saber si decía algo del beso que se dio con el cantante mexicano.

"¿Qué tiene?, yo me beso con mis amigos y me he besado con amigas, no lo vi mal", dijo.

Maya Nazor habla sobre la polémica

Por su parte, Maya Nazor declaró que ella está concentrada en su hijo, por lo que no le debe explicaciones a la gente.

"De mi siempre han inventado muchos chismes, no tengo por qué darle explicaciones a la gente, entonces, si yo no salí nunca a defenderme de temas, no voy a hablar de temas que ya no son míos directamente", expresó. "Tengo a mi bebé, ni siquiera he podido comer, mejor me voy a terminar de comer y voy a estar con mi bebecito, seguirle cantando y bailando con toda la energía", detalló.

El pasado domingo, frente a decenas de personas, la influencer regiomontana Karely Ruiz y Santa Fe Klan no se resistieron y se besaron en pleno concierto.

(Con información de El Universal)