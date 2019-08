No me voy a poner botox: Lucero responde a quienes critican sus arrugas

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Lucero cumple 50 años y a diferencia de otras famosas, no se ha dejado "seducir" por el botox, pues ella misma aseguró hace tiempo que no piensa someterse al popular tratamiento estético, pese a los comentarios negativos que ha tenido en algunas de fotografías en redes sociales.

De acuerdo a Infobae, el pasado febrero, la cantante y actriz habló en Instagram stories de sus arrugas y las comentarios que le han hecho.

Hizo referencia a las críticas en las que le señalan 'ay tus arrugas, es que tienes mil arrugas alrededor de los ojos, o sea ponte botox'.

"Yo digo, es que no me voy a poner botox y menos alrededor de los ojos. Te quedan como así, una cosa rarísima, entonces es una cosa que te ríes y ya nada se mueve, es una cosa muy rara. Sí voy avisando que no me voy a poner botox alrededor de los ojos", sentenció la estrella mexicana.

"Luego hay muchos que dicen: 'Ya se ha de haber hecho 200 cirugías'. No me daría tiempo de estar tanto en el quirófano y me daría un pánico… Lo del botox y las cirugías no me late tanto, me dan un poquito de miedo. Para serte sincera trato de prevenir con la alimentación, con cremas".

Lucero demostró con una foto hace algunos meses que sigue conservando una figura espectacular.

La cantante posó en bikini desde la playa mientras realizaba una postura de yoga, disciplina que le ha permitido mantenerse en forma.

"Ustedes saben cuánto me gusta el mar, el atardecer, la naturaleza, mi yoga… siempre digo que las cosas más lindas de la vida, son gratis!", escribió para acompañar su imagen el pasado junio.

La cantante no ha ocultado que le gusta ejercitarse. "Yo hago mucho ejercicio, no sé ni a qué horas pero sí hago. Me gusta mucho hacer yoga, aunque hay gente a la que no le gusta el yoga, que se aburre, pero luego hay gente que le agarramos la onda", explicó la estrella quien detalló que hace mucho ejercicio cardiovascular y en alguna época intentó hacer box, pero lo dejó porque sus manos terminaban hinchadas.

El año pasado, Lucero ya había llamado la atención con otra imagen en donde lució su abdomen plano y entonces la gente se preguntaba cómo lograba tener esa figura.

Y así como Lucero habla abiertamente de sus arrugas, también lo hace sobre su vida personal. El pasado junio se refirió a las versiones de su supuesta boda "arreglada" con Mijares (padre de sus dos hijos y de quien se divorció en 2011).

"Cuando nos propusieron si se televisaba la boda dijimos que sí, pero no era el show de que nos casamos y por atrás nos aventamos los platos, me he reído mucho con lo que se ha inventado de leyendas urbanas de que sí firmaron un contrato Lucero y Mijares para casarse en la tele y ya luego divorciarse".