¿Noah Centineo y Jesús Navarro de Reik tienen un romance? Esto sabemos

En los últimos días, rumores sobre un supuesto romance entre el actor estadounidense Noah Centineo y el vocalista de Reik, Jesús Navarro, se viralizaron en redes sociales.

Las fotos, donde se ve a Centineo abrazando de manera cariñosa a un hombre, causaron gran revuelo entre los internautas. Sin embargo, la confusión detrás de estas imágenes es mucho más sencilla de lo que parece.

como asi que noah centineo y reik son novios????!?!!! pic.twitter.com/JyOzNvYGqV — sthef (@singulartayy) November 27, 2024

Las fotografías fueron tomadas durante la premiere de la película Queer, producida por A24, donde Centineo estuvo presente. A pesar de la confusión, la persona que aparece abrazando al actor no es Jesús Navarro, sino el escritor y productor Jordan Firstman.

El malentendido surgió debido al gran parecido entre Firstman y el vocalista de Reik, lo que llevó a que muchos seguidores creyeran que era Navarro. Este episodio se intensificó debido a la reciente declaración de Jesús Navarro sobre su orientación sexual, lo que aumentó el interés y las especulaciones sobre su vida privada.

A raíz de esto, los rumores sobre su relación con Centineo rápidamente tomaron fuerza, aunque no hay evidencia que respalde tal afirmación. Noah Centineo, conocido por su carrera en Netflix, se ha hecho un nombre gracias a su participación en exitosas películas como A todos los chicos de los que me enamoré y Sierra Burgess Is a Loser.

Conocido por su simpatía en la pantalla, es frecuente objeto de atención mediática, pero esta vez, el origen de los rumores no tiene base real.

(Con información de Milenio)