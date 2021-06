Nodal afirma que Belinda no está embarazada y reveló porqué se casó con ella

Ciudad México.- Sin embarazo de Belinda, pero sí muy enamorado, es como dijo estar Christian Nodal en estos momentos de su vida.

"No tengo bien planteado cuándo pasen esas cosas (el embarazo), no sé si vamos hacerlo público o será privado, pero es algo que hasta la fecha no se ha hablado, mi pareja y yo somos de hacer las cosas paso a paso y bien hechas; nos acabamos de comprometer, sigue la boda, ya después de estar casados, que nos disfrutemos un ratito, sigue un bebé, yo estoy disfrutando mucho cada etapa, pero a los 24 ya tengo que ser papá, porque quisiera tener unos cinco hijos".