Nodal deja México porque no puede disfrutar su riqueza

Christian Nodal reveló que se irá de México debido a que no puede disfrutar de la vida lujosa que lleva en la tierra que lo vio nacer, por lo que está decido residir en Estados Unidos.

A través de un video en vivo, el cantante de regional mexicano respondió algunas preguntas de sus fans, entre ellas se le cuestionaba si “ya no viviría en México”, por lo que el artista respondió que el motivo que lo hace cambiarse de domicilio es la falta de privacidad y de poder disfrutar sin persecuciones sus “lujosos” materiales.

“No puedes tener tu carro bonito, tu casa bonita porque todo el mundo va a saber en dónde vives, todo mundo va a saber en qué carro andas”, expresó el originario de Sonora.

A raíz de esta confesión el intérprete de “No te contaron mal”, contó cuando las complicaciones que tuvo cuando compró un auto de una marca de prestigio.

“Me pasó, tenía un Ferrari que sólo existía en todo México y pues era obvio que la gente sabía en dónde estaba, cuándo pasaba y todo eso. Y no me gustaba que no había privacidad” recordó Nodal.

Por ello, manifestó que en Estados Unidos no ocurren este tipo de situaciones, pues los residentes están acostumbrados a ver personas con ese nivel de vida.

“Un montón de gente que tiene sus carros, sus lujos. Entonces no se sorprenden y en México sí”, apuntó el cantante.

Nodal responde críticas por querer vivir en Estados Unidos

La expareja de Belinda, criticó a las personas que se “burlaron” del cantante por externar su deseo de residir en Estados Unidos.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el artista mencionó que los usuarios se enfocaron en el ámbito económico y frívolo, pero se omitió la parte en la que menciona que la inseguridad en México también influyó en su decisión.

“Dure un ratote contándoles porque me gusta Estados Unidos y que probablemente me quede aquí y salen con sus mamadas de que me quedo por presumir lujos 🤡.

Claro! Quiero disfrutar lo que me gano pero omitieron la parte donde no tengo privacidad y la seguridad es fea. Es novedad?” criticó Christian Nodal.