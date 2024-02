Noelia presenta un nuevo sencillo de corrido tumbado que narra su historia

La reconocida cantante Noelia ha sorprendido a sus seguidores al aventurarse en el género del corrido tumbado con su más reciente sencillo "La Fama de una Dama", en colaboración con Abraham Ramos.

A diferencia de otros temas del género, Noelia decidió mantenerse alejada de las temáticas relacionadas con el mundo de las drogas, optando por explorar otros aspectos de la vida cotidiana y las experiencias personales.

La intérprete boricua de 44 años grabó un corrido que hace referencia a una mujer controversial, criticada y envidiada por tener fama, negocios y dinero, incluso curvas, como ella.

Titulado "La Fama de una Dama" es la historia que escribió Abraham Ramos, productor y cantante conocido como "El Gordito de Sinaloa", inspirado en la curvilínea cantante, conocida por temas como "Tú" y "Candela".

"Fue escrita para mí", presumió Noelia en entrevista.

La interprete de "Tu" adelantó que planea lanzar un disco del género sinaloense en marzo.

Con respecto al productor de sus nuevos temas, Noelia señaló que conoce bien el movimiento del género tumbado, porque fue de los pioneros en trabajarlo.

Será el próximo viernes cuando Noelia visite las instalaciones de Telemundo para estrenar su corrido "La Fama de una Dama".

La próxima semana la canción será subida a las plataformas, indicó Jorge Reynoso, esposo y mánager de Noelia.

La boricua espera que todas las mujeres se identifiquen con su nueva canción.

Noelia se distingue por realizar cualquier trabajo que se le antoje en la música, y ahora el antojo se puso tumbado.

Sobre si le gustaría colaborar con algún intérprete del género tumbado, como Peso Pluma, Natanael Cano o Junior H, Noelia aseguró que siempre está en la disposición de crear música.

"Nunca me he negado a colaborar con artistas de verdad, eso se usa mucho en este género. Yo no me niego a trabajar con mis compañeros de banda y tumbados, pero aún no hay nada previsto", afirmó.