Estos dos animadores mexicanos también compiten por un Oscar

CIUDAD DE MÉXICO.- Este año, no solo Roma y su equipo representan a México en los premios de la Academia, Fausto Estrada Guerrero y Cruz Antonio Contreras son dos jóvenes mexicanos que forman parte del equipo de animación de la cinta Spider-Man: Into The Spider-Verse, que está nominada al Oscar por Mejor Película de Animación.

Estos jóvenes, quienes dejaron México para radicar en Vancouver, Canadá, son parte de las filas de la productora de animación Sony, la cual reclutó a Estrada, originario de Pachuca, y a Contreras, del estado de Guerrero, gracias a los trabajos que realizaron en nuestro país.

La señora Yolotl Guerrero Corzón, mamá de Fausto, platicó con El Heraldo de México sobre la emoción que sintieron al saber que la cinta, que ya ganó un Globo de Oro, ahora compite como una de las favoritas en la edición 91 de los premios de La Academia.

“Desde que se estrenó hemos seguido los pasos, porque es el resultado de todo el trabajo que hizo en México; él participó en la animación de la cinta Un gallo con muchos huevos, y a raíz de este trabajo lo llamaron para trabajar en Sony”, dijo.

Sobre la nominación al Oscar, la señora, quien reside en Pachuca, Hidalgo, comentó: “No creo que Fausto vaya a la premiación porque el equipo es muy grande, pero si ganan, el festejo por parte de los estudios será espectacular”.

Fausto fue el encargado del diseño de sonido en la cinta, pero también ha trabajo en películas como Los Pitufos y Angry Birds. “Siempre fue su sueño trabajar en este tipo de cintas, por eso se esforzó y se fue a estudiar a una academia de cine en Nueva York, además de tomar cursos y especializaciones en la Praga Film School”, comentó la señora Guerrero Corzón, quien confesó que tiene la esperanza de que, así como Cuarón y Del Toro, su hijo algún día regrese a hacer cosas importantes en México.

