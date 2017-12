Guillermo del Toro arrasa en nominaciones en los Globos de Oro

Agencia

LOS ÁNGELES.- The Shape of Water, del mexicano Guillermo del Toro, parte como gran favorita en la 75 edición de los Globos de Oro con siete nominaciones, incluidas Mejor Película de Drama y Mejor Director, anunció la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA, por sus siglas en inglés), informa Milenio.

La cinta aspira a los premios de:

Mejor Película Dramática

Mejor Director

Mejor Guión (Del Toro y Vanessa Taylor)

Mejor Actriz de Arama (Sally Hawkins)

Mejor Actor de Reparto (Richard Jenkins)

Mejor Actriz de Reparto (Octavia Spencer)

Mejor Banda Sonora Original (Alexandre Desplat)

En la categoría reina, la de Mejor Película de Drama, el trabajo de Del Toro se medirá a Dunkirk, Call Me By Your Name, The Post y Three Billboards Outside Ebbing, Missouri.

Y en la de dirección, los rivales del mexicano serán Martin McDonagh (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri), Christopher Nolan (Dunkirk), Ridley Scott (All the money in the world) y Steven Spielberg (The Post).

Del Toro también logró una nominación al Mejor Guión por su trabajo con Vanessa Taylor, categoría donde tendrán como rivales a The Post, Lady Bird, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri y Molly's Game.

Protagonizada por Sally Hawkins, Michael Shannon, Richard Jenkins, Octavia Spencer y Michael Stuhlbarg, The Shape of Water narra la historia de amor entre una mujer muda y una criatura marina en Estados Unidos en el año 1962, con la estética de cuento fantástico tan reconocible de su autor.

La película, toda una carta de amor al cine, puede devolver a Del Toro a la carrera por los Oscar más de una década después de hacerlo con El laberinto del fauno, obra que le granjeó una nominación al mejor guión original.

Las otras nominaciones

De la categoría de Mejor Película Extranjera, la película chilena Una mujer fantástica, de Sebastián Lelio, es una de las nominadas.

Sus rivales serán First They Killed My Father, de Angelina Jolie, considerada película camboyana; la alemana In the Fade, de Fatih Akin; la rusa Loveless, de Andrey Zvyagintsev, y la sueca The Square, de Robert Ostlund.

La muerte de su pareja enfrenta a la protagonista de Una mujer fantástica a la evidencia de que ser transexual es una carrera de obstáculos y resistencia ante la intolerancia y los prejuicios.

La cinta, cuyo reparto encabeza la actriz transexual Daniela Vega, ganó el Oso de Plata al mejor guión en la Berlinale.

Las candidatas a la Mejor Película de Comedia o Musical son The Disaster Artist, Lady Bird, The Greatest Showman, Get Out y I, Tonya.

The Handmaid's Tale, Game Of Thrones, Stranger Things, The Crown y This Is Us competirán por alzarse con el galardón en la categoría de Mejor Serie Dramática.