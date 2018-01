Conoce a todos los nominados del Grammy 2018

Agencia

NUEVA YORK.- En la noche del Grammy 2018, la industria musical apoyará al movimiento #MeToo.

Este domingo 28 de enero es cuando se lleva a cabo la entrega número 60 de estos galardones en el Madison Square Garden en Manhattan, Nueva York, donde Jay Z lidera las nominaciones con ocho postulaciones.

En América Latina (Chile, Perú, Colombia, Uruguay, Paraguay y Argentina) los Grammys 2018 se pueden ver en E! Entertainment y TNT.

Aquí te decimos dónde y a qué hora seguir la ceremonia y la alfombra roja. No olvides que en milenio.com/hey/ contaremos con el seguimiento en vivo minuto a minuto para que no pierdas detalle de todas las celebridades que desfilan por la alfombra roja, así como cada uno de los ganadores en todas las categorías de la ceremonia.

Horario

Antesala a las 14:30 horas en E! Entertainment

Alfombra roja a las 16:30 horas en E! Entertainment

Alfombra roja y ceremonia a las 18:30 horas en TNT

La fiesta de los Grammy a las 22:00 horas en E! Entertainment

Conoce a los famosos que están nominados este año:

- Album del Año -

Childish Gambino, "'Awaken, My Love!'"

Jay-Z, "4:44"

Kendrick Lamar, "DAMN."

Lorde, "Melodrama"

Bruno Mars, "24K Magic"

- Tema del Año, reconociendo performance o canción -

Childish Gambino, "Redbone"

Luis Fonsi y Daddy Yankee con Justin Bieber, "Despacito"

Jay-Z, "The Story of O.J."

Kendrick Lamar, "HUMBLE."

Bruno Mars, "24K Magic"

- Tema del Año, reconociendo a autor -

Luis Fonsi, Daddy Yankee y Justin Bieber junto a los compositores Erika Ender, Marty James Garton y Poo Bear, "Despacito"

Jay-Z junto al productor No I.D., "4:44"

Julia Michaels junto a los autores Benny Blanco y Justin Tranter y al dúo de producción Stargate, "Issues"

Alessia Cara, Logic and Khalid junto al productor 6ix, "1-800-273-8255"

Bruno Mar con los compositores Brody Brown, James Fauntleroy y Philip Lawrence y el equipo de producción The Stereotypes, "That's What I Like"

- Mejor Nuevo Artista -

Alessia Cara

Khalid

Lil Uzi Vert

Julia Michaels

SZA

- Mejor Album de Rap -

Jay-Z, "4:44"

Kendrick Lamar, "DAMN."

Migos, "Culture"

Rapsody, "Laila's Wisdom"

Tyler, The Creator, "Flower Boy"

- Mejor Álbum de Rock -

Mastodon, "Emperor of Sand"

Metallica, "Hardwired... To Self-Destruct"

Nothing More, "The Stories We Tell Ourselves"

Queens of the Stone Age, "Villains"

The War on Drugs, "A Deeper Understanding"

- Mejor Álbum Vocal Pop -

Coldplay, "Kaleidoscope EP"

Lana Del Rey, "Lust for Life"

Imagine Dragons, "Evolve"

Kesha, "Rainbow"

Lady Gaga, "Joanne"

Ed Sheeran, "Divide"

- Mejor Álbum de Música Alternativa -

Arcade Fire, "Everything Now"

Father John Misty, "Pure Comedy"

Gorillaz, "Humanz"

LCD Soundsystem, "American Dream"

The National, "Sleep Well Beast"

- Mejor Álbum de World Music -

Vicente Amigo, "Memoria de los Sentidos"

Buika, "Para Mi"

Anat Cohen y Trio Brasiliero, "Rosa Dos Ventos"

Ladysmith Black Mambazo, "Shaka Zulu Revisited: 30th Anniversary Celebration"

Tinariwen, "Elwan"

- Mejor Álbum de Danza/Electrónica -

Bonobo, "Migration"

Kraftwerk, "3-D The Catalogue"

Mura Masa, "Mura Masa"

Odesza, "A Moment Apart"

Sylvan Esso, "What Now"

