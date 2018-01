Conoce a los nominados a los Premios Oscar 2018

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Este martes la Academia de Hollywood anuncia los nominados a la edición número 90 de los premios Óscar, que como cada año se entregarán en el Dolby Theatre de Los Ángeles. Los candidatos a los galardones más importantes de la industria del cine optarán a llevarse alguna de las 24 categorías en la gala dirigida por Jimmy Kimmel que se celebrará el 4 de marzo. Las nominaciones se presentaron en el Teatro Samuel Goldwyn de Beverly Hills.

Entre la lista de lo nominados destaca un favorito, Guillermo del Toro y su película 'La forma del agua'. Su presencia parece asegurada en el campo de mejor película, donde podría acompañar a cintas como Llámame por tu nombre, Dunkerque, Lady Bird, Los archivos del Pentágono o Tres anuncios en las afueras.

El mexicano también aparece entre los favoritos para conseguir la nominación como mejor director, acompañado por nombres ilustres como Steven Spielberg o Christopher Nolan, incluso podría obtener una mención al mejor guión, junto a su compañera Vanessa Taylor.

En el campo de la interpretación, los favoritos a mejor actor son Gary Oldman, El instante más oscuro, y Timothée Chalamet, Llámame por tu nombre. En el caso de las actrices las preferidas son Sally Hawkins, La forma del agua, y Frances McDormand, Tres anuncios en las afueras.

En el caso de los nominados como mejor actor de reparto, parece claro que no faltarán a la cita nombres como Sam Rockwell, Tres anuncios en las afueras, y Christopher Plummer, Todo el dinero del mundo. Por su parte, las actrices de reparto favoritas para optar a los Oscar son Allison Janney, Yo, Tonya, o Laurie Metcalf, Lady Bird.

Además, Coco, la cinta de Pixar sobre el tradicional 'Día de los Muertos mexicano', tiene prácticamente garantizada la candidatura como mejor película de animación, aunque también podría llevarse una nominación a la mejor canción original por Recuérdame, escrita por Kristen Anderson-Lopez y Robert Lopez.

Asimismo, Chile podría entrar en la lista de mejor película de habla no inglesa con Una mujer fantástica, de Sebastián Lelio. Por último, el mexicano Esteban Bravo podría hacerse hueco entre los aspirantes a la estatuilla con su corto de animación En un latido, rodado junto a Beth David. En esa categoría también podría entrar el ex jugador de Los Angeles Lakers Kobe Bryant con su obra Dear Basketball, realizada con Glen Keane.

Conoce la lista de los nominados al Oscar 2018

Mejor Película

Call Me by Your Name

El instante más oscuro

Dunkerque

Déjame salir

Lady Bird

El hilo invisible

Los archivos del Pentágono

La forma del agua

Tres anuncios en las afueras

Mejor Director

Guillermo del Toro

Paul Thomas Anderson

Greta Gerwig

Christopher Nolan

Jordan Peele

Mejor Actor

Gary Oldman

Timothée Chalamet

Daniel Day-Lewis

Daniel Kaluuya

Denzel Washington

Mejor Actriz

Frances McDormand

Saoirse Ronan

Sally Hawkins

Margot Robbie

Meryl Streep

Mejor Actor Secundario

Willem Dafoe

Woody Harrelson

Richard Jenkins

Christopher Plummer

Sam Rockwell

Mejor Actriz Secundaria

Allison Janney

Laurie Metcalf

Octavia Spencer

Mary J. Blige

Leslie Manville

Mejor Guión Adaptado

Call Me by Your Name

Mudbound

Logan

Molly’s Game

The Disaster Artist

Mejor Guión Original

Déjame salir

Lady Bird

La forma del agua

Tres anuncios en las afueras

La gran enfermedad del amor

Mejor Película Extranjera

Una mujer fantástica (Chile)

The Square (Suecia)

Sin amor (Rusia)

El insulto (Líbano)

En cuerpo y alma (Hungría)

Mejor Película Animación

Coco

The Breadwinner

Loving Vincent

Ferdinand

El bebé jefazo

Mejor Documental

Abacus: Small Enough to jail

Caras y lugares

Icarus

Last Men in Aleppo

Strong Island

Mejor Fotografía

Blade Runner 2049

Dunkerque

Mudbound

La forma del agua

El instante más oscuro

Mejor Sonido

Baby Driver

Blade Runner 2049

Dunkerque

La forma del agua

Star Wars: Los últimos Jedi

Mejores efectos de sonido

Baby Driver

Blade Runner 2049

Dunkerque

La forma del agua

Star Wars: Los últimos Jedi

Mejor Diseño de Producción

La forma del agua

Blade Runner 2049

Dunkerque

El instante más oscuro

La Bella y la Bestia

Mejor Vestuario

El hilo invisible

La Bella y la Bestia

La forma del agua

El instante más oscuro

Victoria y Abdul

Mejor Banda Sonora

La forma del agua

Dunkerque

El hilo invisible

Star Wars: Los últimos Jedi

Tres anuncios en las afueras

Mejor Montaje

Baby Driver

Dunkerque

Yo, Tonya

La forma del agua

Tres anuncios en las afueras

Mejor Maquillaje y Peluquería

El instante más oscuro

Wonder

Victoria y Abdul

Mejor Corto de Animación

Garden Party

Dear Basketball

Lou

Negative Space

Revolting Rhymes

Mejor Corto de Acción Real:

DeKalb Elementary

The Silent Child

All of Us

The Eleven O’Clock

My Newphew Emmet

Mejor Corto Documental

Heroine

Edith+Eddie

Knife Skills

Heaven is a Traffic

Jam on the 405

Con información de: El País/ Fotogramas