Nominan a Eugenio Derbez a dos Premios Emmys

México.- El actor, comediante y productor Eugenio Derbez compartió su felicidad por las dos nominaciones que obtuvo a los Premios Daytime Emmy por su programa “LOL: Last One Laughing”.

"Les comparto con muchísimo orgullo que tenemos dos nominaciones a los Emmy Awards, por el programa LOL. Una producción hecha en México. Si no han visto LOL, ya tienen pretexto", escribió el actor en su cuenta de Instagram.

