Netflix pide no participar en el #BirdBoxChallenge

Agencia

LOS ÁNGELES, Estados Unidos.- No tenía ni unas cuantas horas de que Morgan Freeman lanzaba una dura crítica a los retos virales, cuando surgió el más reciente, una lamentable acción llamada #BirdBoxChallenge y sí, como seguro sospechaban, está inspirada por el filme exclusivo de Netflix ‘Bird Box’, protagonizado por Sandra Bullock y dirigido por la ganadora del Óscar, Susanne Bier, y que ha resultado un fenómeno de audiencia en sí: el 28 de diciembre, 15 días después de su estreno, ya sumaba casi 46 millones de vistas en la plataforma.

El #BirdBoxChallenge consiste en ponerse una venda en los ojos y desplazarse de un punto a otro, algo muy parecido a lo que tiene que hacer Malorie, la protagonista del filme interpretada por Sandra Bullock. Y como era de esperarse, este reto ya ha registrado múltiples accidentes y lesionados. Algo muy similar a lo que pasó con el #InMyFeelingsChallenge o #KikiChallenge del año pasado.

También te puede interesar: ¿Ya lo intentaste? Nace el #MatildaChallenge

La situación se ha salido de control y ha provocado que incluso Netflix tenga que pronunciarse al respecto con un llamado abierto a evitar realizar el #BirdBoxChallenge por la seguridad de los involucrados. Lo hizo a través de su cuenta oficial de Twitter con este mensaje:

“No puedo creer que tenga que decir esto, pero: POR FAVOR, NO SE HAGAN DAÑO CON SU BIRD BOX CHALLENGE. No sabemos cómo comenzó esto y apreciamos el cariño, pero chico y chica, nosotros solo tenemos un deseo para 2019 y es que no termines en el hospital debido a los memes”.

Can’t believe I have to say this, but: PLEASE DO NOT HURT YOURSELVES WITH THIS BIRD BOX CHALLENGE. We don’t know how this started, and we appreciate the love, but Boy and Girl have just one wish for 2019 and it is that you not end up in the hospital due to memes.