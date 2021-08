Novia de Sammy desaparece con todo su dinero

CIUDAD DE MÉXICO.- A días de que Sammy Pérez falleciera debido a complicaciones de salud por COVID-19, Eugenio Derbez dio explicó que la supuesta novia de su excompañero y amigo, de nombre Zuleika Garza, desapareció con todo y las cuentas bancarias del cómico.

Tras su salida del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) el director, actor y productor de "No se aceptan devoluciones" habló sobre el apoyo que le ofreció a Sammy tras ser hospitalizado luego de que su estado de salud se agravara tras dar positivo al coronavirus.

El patriarca de la familia Derbez a finales del mes de julio y cuando ya su compañero en el programa "XHDerbez" se encontraba muy mal en el hospital, fue criticado en redes sociales por no hacer nada por él, sin embargo utilizó su cuenta de Instagram para hablar del tema y aseguró que sí estaba al pendiente de Sammy y que no cacareaba o presumía lo que estaba haciendo para ayudarlo.

Lo ayude hasta el último día, más que su propia familia y no estuve físicamente con él, porque no podía, pero estuve por teléfono en todo el proceso del hospital, de recoger el cuerpo de la cremación, todo el tiempo estuve en contacto con su sobrino",

"No solamente fue un compañero de trabajo sino un gran amigo y pues qué les puedo decir. Estoy tranquilo con lo que hice con él y con lo que hice por él, su familia se los podrá decir yo mismo les pedí que no dijeran nada a la prensa.

aseguró para las cámaras del programa "Venga la Alegría".

Luego de que el sobrino de Sammy diera a conocer que Zuleika Garza desapareciera con las cuentas bancarias del actor, Eugenio Derbez aseguró estar enterado de dicha situación y hasta dio un par de detalles de cómo fue.

Fue en una revista de circulación nacional en donde Daniel Pérez, sobrino de Sammy, revelara estar preocupado por el paradero de Zuleika, luego de que se diera a conocer la muerte de su tío, ya que ella era quien tenía que firmar los papeles para la salida del cuerpo en el hospital donde se trató al cómico, pero ya no encontraron rastro alguno de ella.